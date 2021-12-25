Yumurta nasıl saklanır?

Tüm faydalarının yanı sıra yumurta doğru saklanmadığı ve vaktinde tüketilmediği takdirde gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Birçok tüketici yumurtayı satın aldıktan sonra yıkayarak buzdolabındaki yumurta raflarına yerleştiriyor. Bunun sebebi ise başta salmonella olmak üzere tehlikeli bakterilerden uzak tutmak. Tavuk ve yumurta bakteri barındırdığı takdirde en tehlikeli zehirlenmelere sebep olacak gıdalar arasında geliyor.

Yumurta insan tüketimi için en uygun besinlerdendir. Advances in Food and Nutrition Research dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, yumurtalar en iyi diyet proteinidir ve temel vitamin ve mineraller açısından zengindir. Ama yumurtaları saklamanın doğru yolunu bilmelisiniz.

Evde, özellikle yaz aylarında buzdolabında saklamak en iyisidir. Ayrıca yumurta akı çok yoğundur ve günler geçtikçe yumurtanın içine az miktarda hava girerek beyazı iter ve yoğunluğunu azaltır.

Yumurtaları kartonlarında ve buzdolabının içindeki bir rafta tutmak en iyisidir. Birçok insan onları yumurta tepsilerine koyar. Ancak bu iyi bir fikir değildir, çünkü buzdolabında en büyük sıcaklık değişimlerine sahip alan kapak kısmıdır.

Yumurtaları kartonun içinde bırakmak onları sıcaklık değişimlerinden, kokulardan, darbelerden ve diğer gıdalarla temastan korur. Ayrıca, karton kutuda genellikle yumurta kabuklarına eklenmeyen bir son kullanma tarihi bulunur. Bu önemlidir, çünkü onları hangi tarihe kadar yemeniz gerektiğini bilmenizi sağlar.

Bunun nedeni, oda sıcaklığı yaklaşık 25°C olduğu sürece yumurtaların soğuğa ihtiyaç duymamasıdır. Aslında, ani bir sıcaklık değişimi yumurtayı kabuğun altında saran ince tabaka olan kütikülü kırabileceğinden, süpermarkette soğutulmamalıdırlar.

Bu nedenle yumurtaları sabit bir sıcaklıkta saklamak iyi bir fikirdir. Süpermarkette oda sıcaklığında bırakılırlarsa bunu başarmak daha kolaydır.

Yumurtanızı buzdolabında saklamak bakterilerin üremesini kontrol altında tutmak adına en iyi yoldur. Bonus olarak oda ısısında tutmaktansa yumurta buzdolabında tutulduğunda tazeliğini daha uzun süre korur.

Ancak yumurta, buzdolabına karton kaptan çıkartılmış ya da yıkanmış olarak konulursa birkaç günden fazla dayanmıyor. Oysa yumurtaları yıkamıyorsanız, buzdolabında saklamanıza da gerek yok. Yumurtalar oda sıcaklığında 2-3 hafta boyunca bozulmadan kalabilir.

Yumurta kaynatma süreleri

1. Cıvık Yumurta (2 dakika) Pek çok kişi ekmek bandıra bandıra yemek için yumurtayı cıvık kıvamda pişiriyor.

Rafadan Yumurta (3 dakika)

3. Kayısı Yumurta (4-4,5 dakika)

Katı Yumurta (5-6 dakika)

Çok Katı Yumurta (7- 12 dakika)