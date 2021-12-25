  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolar şamarını yiyen Sözcü ne yapacağını şaşırdı!

2018'i hatırlattı! Dünyaca ünlü ekonomist doların gerçek değerini açıkladı

Şaşırtan hırsızlık! Önce Türk bayrağını öptü, sonra...

25 Aralık 2018: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in İfade Vermesi

Dünya gündemine bomba gibi düştü! Putin'den flaş SİHA hamlesi

25.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Asgari ücrette nokta atış yapan Cem Küçük'ten emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama!

Adalet Bakanı Gül, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'yi ziyaret etti: Gereken ne varsa yapılacak!

"Devlet tespit etti" dedi ve sert tepki gösterdi: Savaşta düşmana kurşun taşımaktan farkı yok!

Erbakan Hoca'nın danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu: İşte faizi sıfırlamanın püf noktası!
Kadın - Aile Yumurta nasıl saklanır?
Kadın - Aile

Yumurta nasıl saklanır?

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi yumurta besin değerleri açısından çok zengin bir besindir

Yeniakit Publisher
2021-12-25 12:47:00 - 2021-12-25 12:57:21
Yumurta nasıl saklanır?

Tüm faydalarının yanı sıra yumurta doğru saklanmadığı ve vaktinde tüketilmediği takdirde gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Birçok tüketici yumurtayı satın aldıktan sonra yıkayarak buzdolabındaki yumurta raflarına yerleştiriyor. Bunun sebebi ise başta salmonella olmak üzere tehlikeli bakterilerden uzak tutmak. Tavuk ve yumurta bakteri barındırdığı takdirde en tehlikeli zehirlenmelere sebep olacak gıdalar arasında geliyor.

Yumurta insan tüketimi için en uygun besinlerdendir. Advances in Food and Nutrition Research dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, yumurtalar en iyi diyet proteinidir ve temel vitamin ve mineraller açısından zengindir. Ama yumurtaları saklamanın doğru yolunu bilmelisiniz.

Evde, özellikle yaz aylarında buzdolabında saklamak en iyisidir. Ayrıca yumurta akı çok yoğundur ve günler geçtikçe yumurtanın içine az miktarda hava girerek beyazı iter ve yoğunluğunu azaltır.

Yumurtaları kartonlarında ve buzdolabının içindeki bir rafta tutmak en iyisidir. Birçok insan onları yumurta tepsilerine koyar. Ancak bu iyi bir fikir değildir, çünkü buzdolabında en büyük sıcaklık değişimlerine sahip alan kapak kısmıdır.

Yumurtaları kartonun içinde bırakmak onları sıcaklık değişimlerinden, kokulardan, darbelerden ve diğer gıdalarla temastan korur. Ayrıca, karton kutuda genellikle yumurta kabuklarına eklenmeyen bir son kullanma tarihi bulunur. Bu önemlidir, çünkü onları hangi tarihe kadar yemeniz gerektiğini bilmenizi sağlar.

Bunun nedeni, oda sıcaklığı yaklaşık 25°C olduğu sürece yumurtaların soğuğa ihtiyaç duymamasıdır. Aslında, ani bir sıcaklık değişimi yumurtayı kabuğun altında saran ince tabaka olan kütikülü kırabileceğinden, süpermarkette soğutulmamalıdırlar.

Bu nedenle yumurtaları sabit bir sıcaklıkta saklamak iyi bir fikirdir. Süpermarkette oda sıcaklığında bırakılırlarsa bunu başarmak daha kolaydır.

Yumurtanızı buzdolabında saklamak bakterilerin üremesini kontrol altında tutmak adına en iyi yoldur. Bonus olarak oda ısısında tutmaktansa yumurta buzdolabında tutulduğunda tazeliğini daha uzun süre korur.

Ancak yumurta, buzdolabına karton kaptan çıkartılmış ya da yıkanmış olarak konulursa birkaç günden fazla dayanmıyor. Oysa yumurtaları yıkamıyorsanız, buzdolabında saklamanıza da gerek yok. Yumurtalar oda sıcaklığında 2-3 hafta boyunca bozulmadan kalabilir.

Yumurta kaynatma süreleri

1. Cıvık Yumurta (2 dakika) Pek çok kişi ekmek bandıra bandıra yemek için yumurtayı cıvık kıvamda pişiriyor.

Rafadan Yumurta (3 dakika)

3. Kayısı Yumurta (4-4,5 dakika)

Katı Yumurta (5-6 dakika)

Çok Katı Yumurta (7- 12 dakika)

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay