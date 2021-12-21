Yumurta kabuğunu çöpe atmayın!

Yumurta iyi kolesterolü yükselterek, kalp hastalıklarına karşı koruyabilir, beyin gelişimi için önemli bir besin olan kolin içerir. Göz sağlığını korur ve çok iyi bir protein kaynağıdır. Yumurtadaki protein içerdiği temel aminoasitler sayesinde son derece yüksek kalitelidir. Yumurtanın kendisi gibi kabuklarıda çok faydalıdır.

Yapılan araştırmalara göre yumurta kabuklarının kemik erimesine iyi geldiği, ciltteki lekeleri yok ettiği sonucuna varılmıştır. Bunu dışında bahçelerin ve bitkilerin böceklerden koruyup, gübre görevi yapmaktadır. Ayrıca yumurta kabuğu tüketmenin romatizma hastalıklarına iyi geldiği ve hatta kıkırdak büyümesini önlediği tespit edilmiştir.

İnsanlar ve fareler üzerinde yapılan klinik araştırmalara göre yumurta kabuğu tozunun kemik yoğunluğunu artırmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Özellikle organik yumurta gibi kalitesi yüksek yumurta kabukları diş ve kemiklerin yapısal formuna eş değer kalsiyum karbonat ve 27 temel mikro elementler içerdiği kanıtlanmıştır.

Yumurta kabuğunun kullanım alanları nelerdir?

Maske yapımı

Kemik erimesine karşı

Çay ve kahve lekeleri

Beyaz çamaşırlar için

Kahve tadını yumuşatmak için

Bahçe ve saksı çiçeklerini korumak için

Saksı yapımı

Şişe temizliği

Dekorasyon

Cilt sıkılaştırıcı yumurta maskesi

Malzemeler:

2 adet yumurtanın kabuğu

1 yumurtanın akı

Yapılışı:

Kurumuş yumurta kabuklarını mutfak robotundan geçirin ya da bir havanda döverek toz hale getirin. Kabuklar toz hale geldikten sonra içine 1 yumurtanın akını ekleyip iyice karıştırın. Temiz cildinize sürün ve 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Cildinizi yıkadıktan hemen sonra bile sıkılaştığını hissedeceksiniz.

Bu maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz. Her tarifte olduğu gibi bu tarifi de uygularken, içindeki malzemelerin cildinizde alerjik bir reaksiyon göstermeyeceğinden emin olmayı da unutmayın.

Yumurta kabuğu tozu nasıl kullanılabilir?