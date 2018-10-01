Yumurta kabuğu soymanın püf noktaları nelerdir?

YUMURTA KABUĞU SOYMANIN PÜF NOKTALARI

Yumurtanızı haşladıktan sonra soyma problemi yaşıyorsanız bu durumda haşlanmadan önce içine muhakkak tuz ya da karbonat koymalısınız.

Öncelikle yumurtayı soğuk suya yerleştirin. Suyun soğuk olması, yumurtanın çatlamasını engelleyecektir. Ardından suya bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat koyun. Dilediğiniz kadar kaynatın. Karbonat ve su ile ne kadar vakit geçirirse o kadar hızlı soyulur.

Yumurtayı sudan aldığınızda soğuk su ile şoklayın. Böylece rahatlıkla soyulduğunu göreceksiniz. Soyarken su altında soyarsanız işlem, birkaç saniyeden fazla sürmez.

YUMURTANIN KABUĞU NASIL SOYULMALI?

Yumurta kabuğu soymanın en kolay yollarından bir diğeri de bardak kullanmaktır. Günlük su içtiğiniz bardağın içine yumurtayı yerleştirin. Sonrasında ağız kısmını elinizle kapatın. Yaklaşık bir dakika sallayın. Yumurtayı sallarken biraz sert olmaya özen gösterin. Sonra çıkarıp soyun. Neredeyse bütün olarak soyulduğunu göreceksiniz.

Kabuk soymanın bir diğer yolu ise yumurtayı temiz bir zeminde avuç içinizle hafif bastırarak gezdirmeniz. Bu şekilde yuvarladığınızda kabuklar baştan sona parça parça olacaktır. Böylece kabuk soyma derdinden kurtulacaksınız. Çünkü hem bütün olarak parçalara ayrılacak hem de bir dakika bile almadan soyulacaktır.

Yumurta haşlandıktan sonra buz gibi su dolu bir kaba bırakırsanız yaklaşık 40 saniye sonra kabukları soyulmaya başlayacak, kendiliğinden ayrılacaktır.