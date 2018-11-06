Yumurta ihracatı rekora koşuyor

Yumurta ihracatı yılın ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 354 milyon dolara ulaştı. Yılın sonunda ihracatın 425 milyon dolara ulaşmasını bekleyen yumurta sektörü, son on yılın rekorunu kıracak.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, yumurta sektörünün 22 milyar adet üretimi ile dünyada dokuzuncu, her yıl artan ihracatı ile üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Pala, “Yumurta üreticileri olarak başarımızı gelecek yıllarda da artırarak sürdürmek istiyoruz. Bunun için kamu otoritelerinden öncelikli beklentimiz; haksız rekabete yol açan kayıt dışı tavukçuluğun önlenmesi, nüfus artışı, kişi başına tüketim ve ihracat potansiyelini temel alan bir üretim planlamasına gidilmesidir. Bir diğer talebimiz ise yumurtanın birincil üretim ve temel bir gıda maddesi olduğu gerçeğinden hareketle yumurtada KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi ve tüketicinin daha ucuz yumurta tüketmesinin sağlanmasıdır” dedi.