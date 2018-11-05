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Yumurta ihracatı rekor kırıyor

Yumurta ihracatı senenin10 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 354 milyon dolara yükseldi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:40
Yumurta ihracatı rekor kırıyor

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinden (YUM-BİR) yapılan açıklamada, sektörün ihracatının yıl sonunda 425 milyon dolara ulaşacağı ve son 10 yılın rekorunun kırılacağı belirtildi.

Üretim altyapısını sürekli geliştiren ve ürün kalitesini yükselterek dünya yumurta üretiminde önemli bir konumda bulunan yumurta sektörünün 22 milyar adetlik üretim rakamıyla dünyada dokuzuncu, her yıl artan ihracatıyla da üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi.

Yumurta ihracatının yılın 10 ayında yaşanan maliyet ve enflasyon artışlarına rağmen yüzde 18 artarak 354 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, bu başarıyı gelecek yıllarda da artırarak sürdürmek istediklerini belirtti.

Bunun için kamu otoritelerinden haksız rekabete yol açan kayıt dışı tavukçuluğun önlenmesini, nüfus artışı, kişi başına tüketim ve ihracat potansiyelini temel alan bir üretim planlamasına gidilmesini beklediklerini bildiren Pala, "Bir diğer talebimiz ise yumurtanın birincil üretim ve temel bir gıda maddesi olduğu gerçeğinden hareketle, yumurtada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ve tüketicinin daha ucuz yumurta tüketmesinin sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:40
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