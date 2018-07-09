Yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat arttı

Türkiye’nin yumurta ihracatı 2006-2017 döneminde 20 kat artarak 19 milyon dolardan 380 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk yarısında ise 208 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye, ocak-haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3’lük artışla toplam 207 milyon 934 bin dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdi.