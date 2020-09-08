'Yumurta için pazarlar bulunsun'
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zor günler geçiren yumurta sektörü için yeni pazarlar bulunması gerektiğini bildirdi.
Bayraktar, 7,4 milyar liralık üretim değerine sahip sektör üreticilerinin sorunlarına acil çözüm beklediklerini belirterek, “Irak pazarının kapanması, pandemi nedeniyle yaşanan talep düşüşü, döviz kuruna bağlı artış gösteren yem fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışlar ve üretici fiyatlarının maliyetin altında seyretmesi sektörde küçülmeyi de beraberinde getirdi” değerlendirmesinde bulundu.