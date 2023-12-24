Yumruklanıp mağduru mu oynamak istedin? Özgür Özel şehit cenazesini karıştırdı!

CHP'li Özel'e şehit yakınları tepki gösterdi.

Bir süre Özel'i yuhalayan vatandaşlar, ardından "Özgür dışarı" sloganları attı.

Hem HDP'lilerle bir olup TBMM'deki ortak terör metnini imzalamayan hem şehit haberlerimize ilişkin açıklamasında bir defa bile katil PKK'nın adını anmayan Özel'in üstüne bir de cenazeye gitmesi, HDP'nin ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde yumruklanmasını akıllara getirdi.

Özgür Özel'in de yumruklanmak isteyip mağduru oynamayı planladığı düşünüldü.