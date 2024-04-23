Yulaflı diyet kek nedir? Diyete başlayanlar böyle pişirin, her şey 10 dakika! Yapanlar işte buna şaştı kaldı

Hemen hepimiz yiyip yiyip kilo almamak isteriz. Kimi için imkansz gibi görünse de kek sevenler bu keki bol bol tüketebilirsiniz! Adı hiç duyulmamış bu kek: Tek kelime ile bu kek tarifi fırından taşıyor! Kabına sığmayan kek nasıl yapılır?