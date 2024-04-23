Yulaflı diyet kek nedir? Diyete başlayanlar böyle pişirin, her şey 10 dakika! Yapanlar işte buna şaştı kaldı
Hemen hepimiz yiyip yiyip kilo almamak isteriz. Kimi için imkansz gibi görünse de kek sevenler bu keki bol bol tüketebilirsiniz! Adı hiç duyulmamış bu kek: Tek kelime ile bu kek tarifi fırından taşıyor! Kabına sığmayan kek nasıl yapılır?
Yulaflı Diyet Kek Tarifi İçin Malzemeler
4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1,5 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı tereyağı
7-8 yemek kaşığı süt
1 yemek kaşığı bal
Yarım çay kaşığı vanilin ve azıcık tuz birazda damla çikolata
Yulaflı Diyet Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
Tüm malzemeyi ve biraz da damla çikolata ile karıştırıyoruz. Fırın kabına alıyoruz kalan çikolatayı üzerine serpip 170 derece önceden ısıtılmış fırında yarım saat pişiriyoruz. Afiyet olsun.
Kadın - Aile
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