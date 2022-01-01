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Kadın - Aile Yulaf ezmesinden nefis tarif
Kadın - Aile

Yulaf ezmesinden nefis tarif

10 Dakikada Hazır: Yulaf Ezmesi Tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-01 15:50:00 -
Yulaf ezmesinden nefis tarif

Yulafın en leziz hali olan yulaf ezmesi tarifini ister sabahları kahvaltı, ister gün içinde öğün olarak tüketin.

Yulaf ezmesi tarifi nasıl yapılır?

Yulaf ezmesi malzemeler

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • Yarım çağ kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı bal
  • Çok az tuz
  • Süslemek için: Taze meyveler, badem, fıstık ezmesi

Yulaf ezmesi tarifi

Kahvaltılık yulaf ezmesi tarifi için önce orta boy bir tencerede yulaf, süt, su, tuz ve tarçını birleştirin. Bir kaynamaya getirin, ardından ocağın altını kısın.

Ara sıra karıştırarak, koyulaşana kadar(5-6 dakika) pişirin. Ateşten alın ve biraz soğumasını bekleyin.

İki kâse arasında eşit olarak bölün. Her porsiyona yarım çay kaşığı bal gezdirin. İstediğiniz taze meyvelerle yulaf ezmesini servis edin. Afiyet olsun...

 

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