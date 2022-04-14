Yükseliş sinyali mi? Bitcoin stoklayan şirketler alım yapmaya...

Her geçen gün ilginin daha fazla arttığı kripto paralarda istatistikler şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle bazı şirketlerin çok fazla Bitcoin tuttuğu ifade edildi. Tesla geçtiğimiz aylarda elinde ne kadarlık bir Bitcoin olduğunu açıklamıştı. Yine yazılım şirketi olarak ön plana çıkan Microstrategy ise benzer şekilde ne kadarlık Bitcoin bulundurduğunu açıkladı.

Elinde ciddi miktarda kripto para bulunan şirketlerin başında Microstrategy geliyor. Bu şirketin yaklaşık olarak 5,5 milyar dolarlık Bitcoin elinde tuttuğu söyleniyor. Zaten neredeyse her düşüşte önemli oranda Bitcoin alımı gerçekleştirilmişti. Tesla ise onun hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

Tesla işleri biraz daha ileri noktaya götürdü. Şirket Bitcoin madencilik tesisi kurmak için ortak olduğunu açıkladı. Dev yatırım firması olarak bilinen Galaxy Digital Holdings yine benzer şekilde en fazla kripto para bulunduran şirketler içerisinde yer alıyor. Fakat bu şirketin Bitcoin varlığı 698 milyon dolar boyutunda.

Tesla elinde 2 milyar dolar daha fazla Bitcoin bulunduruyor. Coinbase ise 190 milyon dolarlık Bitcoin varlığına sahip. Genel olarak baktığımızda dev şirketlerin yüksek oranda kripto para stokladığını görüyoruz. Özellikle ABD ve Kanada merkezli şirketler bu noktada öncü görünüyor.

50 bin dolara göz kırpan Bitcoin için sevindiren iddia

Bitcoin stoklayan şirketler önümüzdeki aylarda muhtemelen artış gösterecek. Geleceğin para biriminin Bitcoin olacağına güvenen tüm şirketler bu kripto para birimini elinde daha fazla bulundurmaya gayret gösteriyor.