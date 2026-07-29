  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Rıza filan aranmayacak' diyerek duyurdu: Emekli maaşlarından yüzde 10 otomatik kesinti yapılacak Türkiye’yi ziyaret etmişti! Ülkesine denen Irak Başbakanı acil güvenlik toplantısı çağrısı yaptı Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı! Yolda gören hemen duruyor, üretimi hızla artıyor: “1302 TL” tercih sebebi oldu Ürün indirimlerinde yeni dönem! Putin adeta kâbusu yaşıyor! Gece yarısı aniden gelen haberle resmen çılgına döndü Mardin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var! Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı Uygurlulara yapılan zulmü tek tek anlattı! Doğu Türkistan’daki kamplardan sorumlu Çinli polisten kan donduran itiraflar Girişi yasaklanan ormanı çöplüğe çevirdiler
Spor
6
Yeniakit Publisher
Acil 4 kritik transfer bekleniyor! Okan Buruk her toplantıda 'transfer, transfer' diyor...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Acil 4 kritik transfer bekleniyor! Okan Buruk her toplantıda 'transfer, transfer' diyor...

Galatasaray’ın İtalya kampında Serie A ekiplerine karşı gol atamadan 5 gol yediği ve kalesinde 40 şut gördüğü hazırlık maçları, kadrodaki kurgusal krizleri ve fiziksel eksikleri net bir şekilde gözler önüne serdi. Teknik direktör Okan Buruk “Doğru oyuncuları kadromuza katacağız” mesajı verse de, sahaya yansıyan savunma zafiyeti ve üretkenlik sıkıntısı yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılılar, resmi maçlar öncesinde sağ bek, stoper, tempolu orta saha ve skorer kanat olmak üzere doğrudan ilk 11’e monte edilecek 4 kritik transfere odaklandı.

#1
Foto - Acil 4 kritik transfer bekleniyor! Okan Buruk her toplantıda 'transfer, transfer' diyor...

Galatasaray’ın İtalya kampında Serie A ekiplerine karşı oynadığı hazırlık maçlarında gol atamadan kalesinde 5 gol görmesi transfer gündemini yeniden alevlendirdi. Hazırlık karşılaşmaları ölçü olmasa da iki maçta kalede görülen 40 şut ve yenilen 5 gol alarm zillerini çaldırdı. Yüksek topla oynama oranlarına rağmen hücumda bitiricilik krizinin yaşanması, ikili mücadelelerde ve hava toplarında geride kalınması takımın fiziksel ve taktiksel eksiklerini gözler önüne serdi. Teknik direktör Okan Buruk da sabır vurgusu yaparak en doğru isimleri en kısa sürede kadroya katacaklarını belirtti.

#2
Foto - Acil 4 kritik transfer bekleniyor! Okan Buruk her toplantıda 'transfer, transfer' diyor...

Saha içi verileri, sarı-kırmızılı ekibin öncelikle savunma kurgusundaki zaafını ve geçiş savunmasındaki kırılganlığını ortaya koyuyor. Venezia ve Monza maçlarında rakiplere verilen 13 büyük gol şansı, ön alan presi kırıldığında savunma hattının ne denli kolay geçildiğini kanıtladı. Hücum hattında ise kazanılan penaltının dahi kaçması ve üretilen xG değerinin skora dönüşmemesi skorer ayak ihtiyacını netleştirdi. Genç ve alternatif isimlerin Serie A sertliğine direnç gösterememesi, omurgaya doğrudan ilk 11 seviyesinde takviye yapılmasını zorunlu kıldı.

#3
Foto - Acil 4 kritik transfer bekleniyor! Okan Buruk her toplantıda 'transfer, transfer' diyor...

Resmi maçlar başlamadan önce Florya'da çözülmesi gereken ilk kriz savunmanın sağında ve merkezinde yaşanıyor. Jelert ve mevcut rotasyonun savunma yönünde yetersiz kalması, atletik ve defansif gücü yüksek bir sağ bek transferini şart koşuyor.

#4
Foto - Acil 4 kritik transfer bekleniyor! Okan Buruk her toplantıda 'transfer, transfer' diyor...

Stoper hattında ise Nelsson-Abdülkerim ikilisinin arkasında derinliğin kaybolması, geniş alanda çabuk kademeye girebilen ve geriden oyun kurabilen lider bir stoper takviyesini ilk 11 hamlesi olarak öne çıkarıyor.

#5
Foto - Acil 4 kritik transfer bekleniyor! Okan Buruk her toplantıda 'transfer, transfer' diyor...

Orta saha ve hücum hattındaki tıkanıklık ise takımın sertlik ve skor üretime doğrudan yansıyor. Torreira’nın yanına geçiş savunmasında alan kapatacak, ikili mücadelelerde fiziksel direnç katacak tempolu bir 8/6 numara arayışı hız kazandı. Kanatlarda yaşanan performans dalgalanmalarını bitirmek için ise bire birde adam eksiltebilen, ceza sahasına içe kat edip bitiricilik krizini çözecek skorer bir kanat oyuncusu listede başı çekiyor. Galatasaray, bu 4 kritik bölgeye yapacağı ilk 11 hamleleriyle sezona girmeyi hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Salah'ın eşi de menejere isyan etti! 'Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum'
Spor

Salah'ın eşi de menejere isyan etti! 'Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum'

Beşiktaş'ta günlerdir süren Mohamed Salah gündeminde bugün flaş bir gelişme yaşandı. Mohamed Salah'ın eşi Magi Salah'ın, Türkiye'de yaşamak ..
Semt-i Mukaddes özüne dönüyor: İstanbul’da 4 ilçe AK Parti’ye geçiyor
Gündem

Semt-i Mukaddes özüne dönüyor: İstanbul’da 4 ilçe AK Parti’ye geçiyor

İstanbul'da Şile, Çekmeköy, Tuzla ve Eyüpsultan Belediye Başkanları AK Parti'ye katılacak. Başkanlara rozetlerini cumartesi günü Cumhurbaşka..
Siyonistler yeni müttefik buldu!
Dünya

Siyonistler yeni müttefik buldu!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile İsrail, dışişleri bakanlıkları arasında düzenli siyasi istişare mekanizması kurulması ve diplomatların eğit..
Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın
Kadın - Aile

Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın

Güneş, kirletici maddeler, havadan ve sağlıksız yaşam tarzından kaynaklanan gözaltı ve cilt problemleri sıklıkla karşılaşılan önemli bir kon..
Kirli sicillerini unutmadık! Eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de
Gündem

Kirli sicillerini unutmadık! Eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de

Milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olan, dindarlara kin kusan, vesayet dönemlerini mumla arayan, darbecilere alkış tutan, muhtıracıları ..
Türkiye, Kerkük’teki petrol sahalarına ortak oldu
Ekonomi

Türkiye, Kerkük’teki petrol sahalarına ortak oldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited’in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini satın aldı. İmza töreninde k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23