Acil 4 kritik transfer bekleniyor! Okan Buruk her toplantıda 'transfer, transfer' diyor...

Galatasaray’ın İtalya kampında Serie A ekiplerine karşı gol atamadan 5 gol yediği ve kalesinde 40 şut gördüğü hazırlık maçları, kadrodaki kurgusal krizleri ve fiziksel eksikleri net bir şekilde gözler önüne serdi. Teknik direktör Okan Buruk “Doğru oyuncuları kadromuza katacağız” mesajı verse de, sahaya yansıyan savunma zafiyeti ve üretkenlik sıkıntısı yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılılar, resmi maçlar öncesinde sağ bek, stoper, tempolu orta saha ve skorer kanat olmak üzere doğrudan ilk 11’e monte edilecek 4 kritik transfere odaklandı.