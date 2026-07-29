İbibik kuşu ilk kez görüntülendi! Afrika’dan geldi, Ardahan Ovası’nı seçti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Her bahar Afrika’dan Türkiye’ye göç eden ibibik kuşları, Ardahan Ovası’nda ilk kez görüntülendi...
Ardahan Ovası’nda doğaseverleri heyecanlandıran bir görüntü kaydedildi.
İlk kez Ardahan ovasını yaşam alanı olarak seçen göçmen kuşlardan ibibik kuşları (Upupa), böcek, larva, salyangoz ve solucanlarla beslenerek doğal dengenin sağlanmasına katkı sunuyor.
Baharda Afrika'dan Türkiye'ye göç edip yazın kuluçkaya yatarak üreyen ibibikler, Ardahan ovasında ilk kez görüntülendi.
Bir süre yeşillikler arasında beslenen ibibik kuşu, çevresini dikkatle gözlemledikten sonra gözden kayboldu. Görüntüler, Ardahan’da doğanın eşsiz güzelliklerini ve yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.