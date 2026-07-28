Yunan büyükelçiden olay itiraf! "İzin almadık, Türkler savaş gemilerini tepemize dikti!"

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki çaresizliğini gözler önüne seren Aifantis, Çoban Adası ile Girit arasına kablo döşeme girişimlerine değindi. Türkiye’nin kararlı duruşuna dikkat çeken eski diplomat, "Türkiye'den izin istemediğimiz için savaş gemilerini yolladılar. Biz ise hiçbir şey yapamayıp sadece şikayet etmekle yetindik" ifadelerini kullandı.

"F-35'leri KAAN'ı Geliştirmek İçin İstiyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi bölgede ikinci büyük güç haline getirmek istediğini savunan Yunan diplomat, Türkiye'nin F-35 hamlesinin arkasında yerli savaş uçağı KAAN'ı güçlendirmek olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin tersine mühendislikle kendi sistemlerini entegre edeceğini belirten Aifantis, Atina yönetiminin miyop politikalar yüzünden varoluşsal bir tehdit altında olduğunu vurguladı.