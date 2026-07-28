  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hayko Cepkin de sattı! Ahbap soruşturmasında şok ifade: "Maddi konularda güvenmem!" Almanya: İsrail’e yaptırıma karşıyız! Ne diyetmiş arkadaş öde öde bitmedi! O da yarın Özel’in ekibine katılacak! Besim Dutlulu da CHP’den istifa etti İsrail ‘yok edelim’ dedi Trump reddetti! Sebebi insani değil petrol endişesi! Şeytanlar kafa kafaya verip tehditler savurdu! İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm Çakma hakimden pişkin savunma! “Hayatım yalan, hakimliğe özendim” 75 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Yüzlerce şüpheli tutuklandı Yaşanan patlama paniğe yol açtı! Depremden sonra AVM’de mahsur kaldılar Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de Ahbap soruşturmasında ifade verdi... Hayko Cepkin köşeye sıkışınca gazetecilere hakaret etti Sinan Burhan’dan Özel’e ‘Zeydan Karalar’ tepkisi: “Yargılanırken CHP’li temize çıkarsa Yeni Partili!”
Gündem Yunan büyükelçiden olay itiraf! "İzin almadık, Türkler savaş gemilerini tepemize dikti!"
Gündem

Yunan büyükelçiden olay itiraf! "İzin almadık, Türkler savaş gemilerini tepemize dikti!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yunan büyükelçiden olay itiraf! "İzin almadık, Türkler savaş gemilerini tepemize dikti!"

Atina'da yayın yapan Naftemporiki televizyonuna konuşan Emekli Yunan Büyükelçi Giorgos Aifantis, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki ezici üstünlüğünü ve milli savunma hamlelerini itiraf etmek zorunda kaldı. Türkiye’nin KAAN projesi ve ABD ile F-35 süreçlerindeki başarısına değinen Aifantis, Yunan hükümetinin teslimiyetçi politikasını yerden yere vurdu.

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki çaresizliğini gözler önüne seren Aifantis, Çoban Adası ile Girit arasına kablo döşeme girişimlerine değindi. Türkiye’nin kararlı duruşuna dikkat çeken eski diplomat, "Türkiye'den izin istemediğimiz için savaş gemilerini yolladılar. Biz ise hiçbir şey yapamayıp sadece şikayet etmekle yetindik" ifadelerini kullandı.

"F-35'leri KAAN'ı Geliştirmek İçin İstiyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi bölgede ikinci büyük güç haline getirmek istediğini savunan Yunan diplomat, Türkiye'nin F-35 hamlesinin arkasında yerli savaş uçağı KAAN'ı güçlendirmek olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin tersine mühendislikle kendi sistemlerini entegre edeceğini belirten Aifantis, Atina yönetiminin miyop politikalar yüzünden varoluşsal bir tehdit altında olduğunu vurguladı.

Şımarık Yunanistan, Avrupa'yı kızdırdı
Şımarık Yunanistan, Avrupa'yı kızdırdı

Dünya

Şımarık Yunanistan, Avrupa'yı kızdırdı

Yunanistan'ın Atina merkezli asimilasyon politikası duvara tosladı! Bakanlıktan o karara çok sert tepki!
Yunanistan'ın Atina merkezli asimilasyon politikası duvara tosladı! Bakanlıktan o karara çok sert tepki!

Gündem

Yunanistan'ın Atina merkezli asimilasyon politikası duvara tosladı! Bakanlıktan o karara çok sert tepki!

Yunanistan'da turistlere bıçaklı saldırı!
Yunanistan'da turistlere bıçaklı saldırı!

Dünya

Yunanistan'da turistlere bıçaklı saldırı!

Yunanistan'daki grev gurbetçileri zora soktu
Yunanistan'daki grev gurbetçileri zora soktu

Gündem

Yunanistan'daki grev gurbetçileri zora soktu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erçelik

Sadece gemileri değil.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23