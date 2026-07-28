Yunan büyükelçiden olay itiraf! "İzin almadık, Türkler savaş gemilerini tepemize dikti!"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Atina'da yayın yapan Naftemporiki televizyonuna konuşan Emekli Yunan Büyükelçi Giorgos Aifantis, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki ezici üstünlüğünü ve milli savunma hamlelerini itiraf etmek zorunda kaldı. Türkiye’nin KAAN projesi ve ABD ile F-35 süreçlerindeki başarısına değinen Aifantis, Yunan hükümetinin teslimiyetçi politikasını yerden yere vurdu.
Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki çaresizliğini gözler önüne seren Aifantis, Çoban Adası ile Girit arasına kablo döşeme girişimlerine değindi. Türkiye’nin kararlı duruşuna dikkat çeken eski diplomat, "Türkiye'den izin istemediğimiz için savaş gemilerini yolladılar. Biz ise hiçbir şey yapamayıp sadece şikayet etmekle yetindik" ifadelerini kullandı.
"F-35'leri KAAN'ı Geliştirmek İçin İstiyorlar"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi bölgede ikinci büyük güç haline getirmek istediğini savunan Yunan diplomat, Türkiye'nin F-35 hamlesinin arkasında yerli savaş uçağı KAAN'ı güçlendirmek olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin tersine mühendislikle kendi sistemlerini entegre edeceğini belirten Aifantis, Atina yönetiminin miyop politikalar yüzünden varoluşsal bir tehdit altında olduğunu vurguladı.
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