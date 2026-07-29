  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülke nüfusu yaşlanırken yaşam süresi 78,5 yıla çıktı Dikeninden bal damlıyor: Tanesi 20 liradan satılıyor! 'Rıza filan aranmayacak' diyerek duyurdu: Emekli maaşlarından yüzde 10 otomatik kesinti yapılacak Türkiye’yi ziyaret etmişti! Ülkesine denen Irak Başbakanı acil güvenlik toplantısı çağrısı yaptı Ailesi adının yaşatılmasını istiyor: Dünyanın ilk siyahi askeri pilotu Türk çıktı! Yolda gören hemen duruyor, üretimi hızla artıyor: “1302 TL” tercih sebebi oldu Ürün indirimlerinde yeni dönem! Putin adeta kâbusu yaşıyor! Gece yarısı aniden gelen haberle resmen çılgına döndü Mardin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Kültür Sanat
9
Yeniakit Publisher
Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Savaş Alanı’nda yürütülen arkeolojik çalışmalarda XI. yüzyıl Bizans askerî teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, keşfin Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli bulgulardan biri olduğunu belirtti.

#1
Foto - Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malazgirt Savaş Alanı’nda yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

“Malazgirt’te yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini arkeolojik verilerle aydınlatmaya devam ediyor.

#4
Foto - Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Malazgirt Savaş Alanı’nda bu yıl gerçekleştirilen araştırmalarda, XI. yüzyıl Bizans askerî teknolojisini yansıtan balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Bu heyecan verici keşif, Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti. Bizans İmparatoru Romen Diogenes’in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi’ni kuşatırken kullandığı askerî teçhizata ait bu bulgular, Malazgirt’e giden sürecin daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sağlıyor. Bu önemli çalışmada emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, bilim kurulumuza, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan’ı, kutlu ordusunu ve Malazgirt Zaferi’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.”

#5
Foto - Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2020 yılında başlatılan Malazgirt Savaş Alanı’nın belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar kapsamında, Malazgirt İç Kalesi’nin yaklaşık 500 metre güneydoğusunda yer alan ve tarihî kaynaklarda “Taşbaşı Mevkii” olarak geçen stratejik alanda XI. yüzyıl Bizans askerî teknolojisini yansıtan balista ok uçları gün yüzüne çıkarıldı.

#6
Foto - Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Aynı bölgede daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kuşatma ok ucu ile Bizans sikkesi bulunmuştu. Yeni buluntular, Taşbaşı Mevkii’nin Malazgirt kuşatmasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

#7
Foto - Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Uzmanların ilk tipolojik incelemeleri, ele geçirilen balista ok uçlarının XI. yüzyıl Bizans askerî teçhizatına ait olduğunu ortaya koydu. Buluntular, Bizans İmparatoru Romen Diogenes’in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi’ni kuşatması sırasında kullanılan askerî teknolojiyi yansıtan önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı.

#8
Foto - Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Taşbaşı Mevkii, 1054 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in gerçekleştirdiği Malazgirt kuşatmasında da stratejik rol üstlenmişti. Malazgirt Savaş Alanı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen yeni bulgular, 1071 öncesindeki kuşatma sürecine ilişkin bilimsel verileri zenginleştirirken, Malazgirt Zaferi’ne giden tarihî sürecin daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasına katkı sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular
Gündem

Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular

Kadın sporlarında kullanılan kıyafetlerin gereksiz açık olması kamuoyunda sıkça eleştirilen bir konuyken, Akademisyen Selman Öğüt’ün konuya ..
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişliyor: Böcek’e ‘baba’ diyordu, tatilde gözaltına alındı!
Gündem

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişliyor: Böcek’e ‘baba’ diyordu, tatilde gözaltına alındı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan T.G., belediyeye yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruş..
Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!
Eğitim

Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği tercih süreci yarın resmen başlıyor...
MHP’den İBB'nin Beykoz'daki yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil
Gündem

MHP’den İBB'nin Beykoz'daki yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beykoz'daki Ufuk Taksi Durağı'na yönelik yıkım kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ..
Kirli sicillerini unutmadık! Eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de
Gündem

Kirli sicillerini unutmadık! Eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de

Milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olan, dindarlara kin kusan, vesayet dönemlerini mumla arayan, darbecilere alkış tutan, muhtıracıları ..
St. Antuan güzellemesi yapan Güner’e tepki! Kilise sevdalısı isen git Avrupa’da yaşa
Aktüel

St. Antuan güzellemesi yapan Güner’e tepki! Kilise sevdalısı isen git Avrupa’da yaşa

Peygamber Efendimizin methiyesine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmed Han’ın fethederek dört bir yanını camiler ve ibadethaneler ile donattığı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23