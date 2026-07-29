Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor: Bizans Balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı

Malazgirt Savaş Alanı’nda bu yıl gerçekleştirilen araştırmalarda, XI. yüzyıl Bizans askerî teknolojisini yansıtan balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Bu heyecan verici keşif, Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti. Bizans İmparatoru Romen Diogenes’in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi’ni kuşatırken kullandığı askerî teçhizata ait bu bulgular, Malazgirt’e giden sürecin daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sağlıyor. Bu önemli çalışmada emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, bilim kurulumuza, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan’ı, kutlu ordusunu ve Malazgirt Zaferi’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.”