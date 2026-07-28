Siyonist dostu Milei krize yol açtı! Brezilya ile Arjantin arasında siyasi gerilim

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Sao Paulo ziyareti sırasındaki tartışmalı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Vieira, iki asırlık diplomatik ilişkilerde benzeri görülmemiş bir provokasyonla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, Milei'nin sözlerinin iç işlerine müdahale ve Brezilya halkına hakaret niteliği taşıdığını vurguladı.

Özel bir etkinlik için Brezilya'da bulunan Arjantin lideri Javier Milei'nin hedef alan açıklamaları Ankara-Brasilia hattında değil ama iki komşu arasında krize yol açtı. Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira, Milei'nin tutumunu kınayarak, "Bu, 200 yılı aşkın süredir devam eden ikili ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş bir provokasyondur; saldırgan açıklamalar yalnızca Başkan Lula'ya ve yargıya değil, tüm demokratik kurumlarımıza yöneliktir" dedi.

Milei'nin açıklamalarının iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini vurgulayan Vieira, "Ne içerideki ne de dışarıdaki aşırı sağın sözcüleri gözümüzü korkutamaz. Devlet Başkanı Lula'nın da belirttiği gibi, hiç kimse yalanlarla Brezilya'yı yenemez." ifadelerini kullandı.

Brezilya Maliye Bakanı Dario Durigan ise Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Milei'yi "palyaço" olarak nitelendirerek, Arjantin ekonomisinin "çok kötü" durumda olduğunu söyledi.

Milei'nin Arjantinlilerin dikkatini başka yöne çevirmeye çalıştığını dile getiren Durigan, "Arjantin'in ülke riski, kamu borcu ve enflasyonu çok daha yüksekken, o palyaço Arjantin Devlet Başkanı (Milei) Brezilya'ya gelip ülkemiz hakkında konuştu." dedi.

Milei, 26 Temmuz'da Sao Paulo'daki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen Liberal Parti kongresinde yaptığı konuşmada, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verirken, Lula da Silva ile Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i sert sözlerle eleştirmişti.

Brezilya, Arjantin lideri Milei'nin suçlamaları üzerine Buenos Aires'teki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Kaynak: dogruhaber