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Dünya Beter olun beter! İsrail ordusunda intihar sayısı yükseldi
Dünya

Beter olun beter! İsrail ordusunda intihar sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Beter olun beter! İsrail ordusunda intihar sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunda iki kadın asker intihar etti. Yılbaşından bu yana intihar eden asker sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail ordusunda bu hafta iki kadın askerin intihar etmesiyle, yılbaşından bu yana muvazzaf askerler arasında hayatına son verenlerin sayısı 16’ya çıktı.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Mısır sınırında konuşlu "Bardelas" taburunda görevli bir kadın asker, bugün sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki bir askeri üste intihar etti.

Üstte yaralı halde bulunan askerin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bir diğer olayda ise 26 Temmuz'da İsrail Askeri İstihbaratına mensup ve gizli bir görevde bulunan bir başka kadın asker, ülkenin orta kesimindeki Ramat Hasharon kenti yakınlarında yer alan "Glilot" üssünde intihar ettii.

İsrail ordusu, her iki olaya ilişkin askeri polis tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

 

Haaretz'in derlediği verilere göre, bu iki ölümle birlikte yılbaşından bu yana muvazzaf görevdeyken intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 16'ya ulaştı.

Bunlar arasında Gazze'deki savaşa katılan muvazzaf veya yedek askerlerden en az 9'unun görevde olmadıkları sırada hayatlarına son verdiği ifade edildi.

Gazetenin daha önce yayımladığı bir rapora göre, 2025 yılında görev başındayken 22 asker intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda kaydedilen en yüksek yıllık intihar oranı olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail basınında son aylarda yer alan haberlerde, askerler arasındaki intihar vakalarındaki artışın, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

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