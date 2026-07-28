Ege Denizi'nde korkutan deprem! Beşik gibi sallanan bölgede nefesler tutuldu!
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Ege Denizi açıklarında akşam saatlerinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, deprem saat 22.17’de kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi
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