Yemen'de gerilim tırmanıyor! Cephe hatlarında şiddetli çatışma

Yemen’de temmuz ayı başından bu yana cephe hatlarında çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmaların, 2022’den bu yana kaydedilen en şiddetli askeri hareketliliklerden biri olduğu belirtiliyor.

Aden'de güvenlik teyakkuzu

Aden Emniyet Müdürü Mutahhar eş-Şuaybi, emniyet birimleri, trafik, adli soruşturma ve Göç ve Pasaport Dairesi temsilcilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aden Valisi Abdurrahman Şeyh'in talimatları doğrultusunda güvenlik birimlerinin teyakkuz seviyesinin artırıldığı ve şehirdeki olağanüstü hal tedbirlerinin güçlendirildiği bildirildi.

Alınan kararlar kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerin sıkılaştırılması, aranan kişilerin yakalanması, ruhsatsız silahların toplanması, plakasız ve tescilsiz araç ile motosikletlerin trafiğe çıkmasının engellenmesi hedefleniyor.

Uluslararası topluma Husilere baskı yapma çağrısı

Öte yandan Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Sultan el-Arade, Çin'in Yemen Maslahatgüzarı Zhao Cheng ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi.

Arade görüşmede, uluslararası toplumdan "Husilerin askeri tırmanışını ve Kızıldeniz'deki saldırılarını durdurması için kararlı bir tutum sergilemesini ve gruba destek veren İran'a baskı yapmasını" istedi.

Husilerin sivil ve ekonomik tesisleri ile ticari gemileri hedef alarak bölge güvenliğini tehdit ettiğini ileri süren Arade, Çin'den Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ve uluslararası seyrüsefer güvenliğini desteklemesini talep etti.

Çinli diplomat Zhao Cheng ise Pekin'in Yemen'in birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara olan desteğini yineledi.

Husiler: Sonuçları ne olursa olsun askeri eylemleri sürdüreceğiz

Hükümetin tedbirlerine karşılık Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik askeri eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Sana merkezli Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, Suudi Arabistan'a uyguladıklarını iddia ettikleri "deniz ablukası" kararının uzun süreli bir planlamanın sonucu olduğunu öne sürerek, asker eylemlerin tüm sonuçlarına rağmen devam edeceğini ve olası bir Suudi askeri hamlesine karşı Krallık ekonomisini hedef alacaklarını iddia etti.

Husilerin sözde Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Yemen hava sahasını ihlal ettiği öne sürülerek, bu duruma uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık verileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 2022 yılından bu yana ilk kez geçen günlerde Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik hava harekatı düzenlediğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek "deniz seyrüsefer yasağı" şeklinde niteledikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

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