KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?
KPSS Ön Lisans başvuruları bugün itibarıyla AİS üzerinden erişime açılırken, 10 Ağustos’a kadar sürecek başvuru döneminde adaylar kayıtlarını mobil uygulama ve internet adresi aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Kamu personeli olmayı hedefleyen ön lisans mezunları, başvuru takvimi, ödeme işlemleri, başvuru ekranı ve sınava kimlerin katılabileceğine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?