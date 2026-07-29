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KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

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KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

KPSS Ön Lisans başvuruları bugün itibarıyla AİS üzerinden erişime açılırken, 10 Ağustos’a kadar sürecek başvuru döneminde adaylar kayıtlarını mobil uygulama ve internet adresi aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Kamu personeli olmayı hedefleyen ön lisans mezunları, başvuru takvimi, ödeme işlemleri, başvuru ekranı ve sınava kimlerin katılabileceğine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

#1
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla başladı. Başvurular, belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden alınacak. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, başvurunun nasıl yapılacağını, ücretin ne kadar olacağını ve ödemelerin hangi yöntemlerle gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman?

#2
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) lisans başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler ön lisans mezunları için alınacak başvurulara çevrildi. Yıllık takvime göre, KPSS 2026 ön lisans başvuruları bugün (29 Temmuz 2026) itibariyle başlayacak. Başvuru işlemleri için AİS (Aday İşlemleri Sistemi) başvuru ekranının açılması bekleniyor. Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecek.

#3
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır? Adaylar başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebilecek. ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden. Başvuru sırasında adayların kimlik bilgilerini kontrol etmeleri, gerekli bilgileri eksiksiz doldurmaları ve başvuru işlemlerini onaylamaları gerekiyor.

#4
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacağını bildirmişti. 2026 takviminde hem lisans hem de ön lisans başvuru takvimine yer verilmişti. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, AİS sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte adaylar, ÖSYM başvuru ekranını sık sık ziyaret etmeye başladı.

#5
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. KPSS Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS Lisans oturumu için başvuru ücreti 1.200 TL olarak açıklanmıştı.

#6
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

KPSS Ön Lisans başvuru ücretine ilişkin resmi açıklama ve kılavuz henüz yayımlanmadı. Ücret, ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu ile kesinlik kazanacak. Resmi duyuru yapılana kadar ücret konusunda kesin bilgi bulunmuyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" intertnet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'na lişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2026-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

#7
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

KPSS Ön Lisans'a kimler başvurabilecek? KPSS Ön Lisans oturumuna; İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adaylar,

#8
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

Başvuru ve sınav tarihleri itibarıyla mezun olabilecek durumda bulunan ön lisans öğrencileri başvuruda bulunabilecek. İlköğretim mezunları KPSS Ön Lisans'a başvurabilir mi? Hayır. İlköğretim veya ortaöğretim düzeyindeki adaylar KPSS Ön Lisans oturumuna başvuramıyor. Ön lisans mezunları yalnızca KPSS Ön Lisans sınavına, ortaöğretim mezunları ise kendi öğrenim düzeyleri için düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumuna katılabiliyor. Adayların mezuniyet durumlarına uygun sınav türüne başvuru yapmaları gerekiyor.

#9
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

KPSS Ön Lisans kılavuzunda hangi bilgiler yer alacak?

#10
Foto - KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 KPSS Ön Lisans Kılavuzu'nda; Başvuru şartları, Başvuru ve geç başvuru tarihleri, Sınav ücreti, Ödeme yöntemleri, Sınav uygulama esasları, Değerlendirme süreci, Sınav merkezi tercihleri gibi adayların ihtiyaç duyacağı tüm ayrıntılar yer alacak. Adayların başvuru işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

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