KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla başladı. Başvurular, belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden alınacak. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, başvurunun nasıl yapılacağını, ücretin ne kadar olacağını ve ödemelerin hangi yöntemlerle gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman?