Yükselen Çelik halka arz oluyor
Halka arz hazırlıkları devam eden Yükselen Çelik, 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplayacak.
Türkiye’de vasıflı çelik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Yükselen Çelik’in halka arz hazırlıkları devam ediyor. 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplayacak olan Yükselen Çelik’in, halka arz fiyatı pay başına 5,40 TL olarak belirlendi. Son iki yılda gerçekleştirdiği yüzde 135’lik ciro büyümesiyle dikkat çeken şirket, halka arzla birlikte küresel bir marka olma yolunda ilerlemek istiyor.