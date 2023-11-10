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Gündem Yüksel Serdengeçti’yi rahmetle yâd ediyoruz
Gündem

Yüksel Serdengeçti’yi rahmetle yâd ediyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-10 10:37:00 -
Yüksel Serdengeçti’yi rahmetle yâd ediyoruz

Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden; fikir, aksiyon ve edebiyat adamı Osman Yüksel Serdengeçti’yi vefatının 40’ıncı sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyoruz. “Allah ve ahlâktan” bahsetmenin yasak olduğu bir devirde, Hakk’ı müdafaa eden ve hakikatten yana tavır alan Serdengeçti, bir neslin uyanmasını sağladı.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden, fikir, aksiyon ve edebiyat adamı Osman Yüksel Serdengeçti’yi vefatının 40’ncı sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyoruz. “Allah ve ahlaktan” bahsetmenin yasak olduğu bir devirde, Hakk’ı müdafaa eden ve hakikatten yana tavır alan Serdengeçti, bir neslin uyanmasını sağladı. “Ayasofya! Ey muhteşem mabet! Merak etme. Fatih’in torunları yakında bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alarak secdelere kapanacaklar” diyerek Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacağının müjdesini yarım asır önce veren Serdengeçti, CHP’nin milli şefi İsmet İnönü döneminde “tabutluk” denen hücrelerde akıl almaz zulümlere maruz bırakıldı. Bir dönem Adalet Partisi’nden milletvekilliği de yapan Serdengeçti, parkinson hastalığı sebebiyle 10 Kasım 1983’te ruhunu Rahman’a teslim etti. Serdengeçti, Cebeci Asri Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.

Cuma namazı sonrası anılacak

Öte yandan; bugün Cuma namazını müteakip “Tek kişilik düzensiz ordu” Osman Yüksel Serdengeçti’nin kabri başında anma programı gerçekleşecek. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve dualar okunarak Serdengeçti’nin muazzez ruhuna hediye edilecek.

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