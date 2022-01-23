Kim Milyoner Olmak İster'den müthiş ters köşe

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunun sözde medeni Batı ülkelerinin kirli yüzünü çok güzel bir şekilde gözler önüne serdiğini belirtti. İşte o yazı:

"Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta ayrı olay... Bu haftanın yıldızı yine yarışmayı her hafta biraz daha yükseğe taşıyan Soru Bankası idi. Yarışmacıya öyle bir soru soruldu ki; medeni, medeniyet, muasır medeniyet, barbarlık, vahşilik kavramları adeta yeniden tartışmaya açıldı.

Soru şöyleydi: "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" İnsanın aklına önce Afrika, Orta Doğu ya da Uzak Doğu ülkeleri geliyor değil mi? Oysa şıklar şunlardı: "A) Danimarka B) Norveç C) İsviçre D) Belçika." Doğru cevap ise dünyanın en medeni ülkelerinden biri kabul edilen, herkesin yere göğe sığdıramadığı, savaşların bile teğet geçtiği, kokmaz, bulaşmaz, tarafsız İsviçre...

Haydi o zaman hep birlikte: Ne mutlu Türküm diyene!.. (...)"



