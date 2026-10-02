  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda şok karar! Milyonluk zimmet vurgununda 5 kişi tutuklandı Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki MHK soruşturmasında kritik tanık ifadeleri! "Atama sistemine müdahale edildi" Devlet Bahçeli DEM Parti heyeti aracılığıyla Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi Yasin Kol gözaltına alındı Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı
Yerel Yüksekova'ya yılın ilk karı düştü
Yerel

Yüksekova'ya yılın ilk karı düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yüksekova'ya yılın ilk karı düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Yüksekova'da son günlerde etkili olan soğuk havaların ardından ilçedeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağı zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Karayolları duyurdu: Edirne-İstanbul yolu tek şeritten sağlanıyor
Karayolları duyurdu: Edirne-İstanbul yolu tek şeritten sağlanıyor

Yerel

Karayolları duyurdu: Edirne-İstanbul yolu tek şeritten sağlanıyor

Mustafa Karahasanoğlu ismi, Külliye'de yaşayacak! Ömür biter hizmet bitmez
Mustafa Karahasanoğlu ismi, Külliye'de yaşayacak! Ömür biter hizmet bitmez

Gündem

Mustafa Karahasanoğlu ismi, Külliye'de yaşayacak! Ömür biter hizmet bitmez

Fransa’da 1793 gözaltı, 235 yaralı! Liseli eylemlerine karanlık eller uzandı
Fransa’da 1793 gözaltı, 235 yaralı! Liseli eylemlerine karanlık eller uzandı

Dünya

Fransa’da 1793 gözaltı, 235 yaralı! Liseli eylemlerine karanlık eller uzandı

Okul saldırılarına karşı yerli proje!
Okul saldırılarına karşı yerli proje!

Yaşam

Okul saldırılarına karşı yerli proje!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23