Yüksekova’daki mezralar içme suyuna kavuşuyor
Hakkari İl Özel İdaresi, Yüksekova Dilektaşı Köyü, Çalımlı ve Bani Mezralarını içme suyuna kavuşturmak için kolları sıvadı. İdare, içme suyu yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Hakkari Yüksekova Dilektaşı Köyü, Çalımlı ve Bani Mezraları’nı suya kavuşturma ihaleleri 14.11.2022 tarih ve saat 14:00’de Hakkari İl Özel İdaresi İhale Salonu’nda yapılacak. Mezralara içme suyu yer tesliminden itibaren 212 (İkiYüzOnİki) takvim günü içerisinde bitirilerek su verilecek.
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