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Eğitim Yüksekova’da yarın okullar tatil mi? Yüksekova yarın okul var mı? 10 Aralık 2021 Cuma okul tatil mi?
Eğitim

Yüksekova’da yarın okullar tatil mi? Yüksekova yarın okul var mı? 10 Aralık 2021 Cuma okul tatil mi?

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Yüksekova’da okuyan öğrenciler Yüksekova’da yarın okullar tatil mi? Yüksekova yarın okul var mı? sorusunu sormakta. Peki 10 Aralık 2021 Cuma yarın okul var mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-09 13:31:00 - 2021-12-09 13:32:05
Yüksekova’da yarın okullar tatil mi? Yüksekova yarın okul var mı? 10 Aralık 2021 Cuma okul tatil mi?

Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerde çalışma başlattı. İlçe halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Yüksekova’da yarın okullar tatil mi? 

Yüksekova yarın okul var mı? sorusu da sorulmaya devam ediliyor. Yüksekova’da okuyan öğrenciler yarın okul olup olmadığını araştırırken gözler de bir yandan Hakkari Valiliğine çevrildi. Hakkari Valiliği Yüksekova’da yarın okulların tatil olup olmadığına ilişinkin henüz bir açıklama yapmadı.

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