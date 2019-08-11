Yüksekova’da Vatandaşlar Bayram Namazı Sonrası Mezarlıklara Akın Etti Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

İlçenin Akalın ve Orman Mahallesi’nde bulunan mezarlıklar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Kurban Bayram namazından sonra camilerden çıkan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk işlerinin mezarlık ziyareti yapmak olduğunu söylediler.

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