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Gündem CHP-Yeni Parti krizi istifa getirdi ‘İBB Meclisinde söz almak mucize’
Gündem

CHP-Yeni Parti krizi istifa getirdi ‘İBB Meclisinde söz almak mucize’

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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CHP-Yeni Parti krizi istifa getirdi ‘İBB Meclisinde söz almak mucize’

İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP'den istifa etmesinin zehir zemberek açıklamalar yaptı. Arda "Mecliste konuşmanız değil, susmanız bekleniyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül ayı 3'üncü oturumunda CHP'den istifa eden Ekrem Eray Arda, istifa sürecine ve sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Mecliste söz hakkı almakta zorlandığını belirten Arda, açıklamasında, "Duyulmasın diye ne gerekiyorsa yapıldı, belediye meclislerinde söz hakkı almak ancak yılda bir nasip olan bir mucize haline geldi. Zira mecliste konuşmanız değil, susmanız bekleniyor. Yola çıkarken politika yapım süreçlerine katkımız olacağını düşünüyorduk ve evet, beklentilerimizi bulamadık" ifadelerine yer verdi.

 

'SAYISAL HESAPLAR SİYASETİ SIĞLAŞTIRIYOR'

Meclisteki parti üye sayıları üzerinden yapılan analizlerin ve istifa sonrası üretilen senaryoların sorunları çözmediğini belirten Arda, "İBB Meclisi'nde hangi partiden kaç üye var diye sorup kelle hesabı yapmak, istifalardan komplolar çıkarmaya çalışmak siyasi tartışmaları çok sığ bir noktaya götürüyor: 'Bize gelen melektir, bizden giden dönektir.' Sorunları konuşmayıp sessiz kalarak yok saymaya çalıştıkça gidenlerin sayısı artıyor. Gidenlerin, gitmek zorunda bırakılanların haklı gerekçeleri olduğuna eminim" dedi.

 

'MECLİSLERE SÜS GİBİ OTURMAYA GELMEDİK'

Siyaset yapma amacının vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu belirten Ekrem Eray Arda, "Biz bu meclislere süs gibi oturmaya, önceden alınmış kararları el kaldırıp onaylamaya gelmedik; hemşehrilerimizin problemlerini çözmeye geldik, komşularımıza hizmet üretmeye geldik. Her vatandaş gibi benim de siyasetten beklentim budur" ifadelerini kullandı.

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