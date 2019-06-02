Yüksekova'da uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü kırsalındaterör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

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