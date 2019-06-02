Yüksekova'da uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ele geçirildi.02 Haziran 2019 Pazar 19:24
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü kırsalındaterör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
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