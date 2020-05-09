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Aktüel

Yüksekova’da ‘Süper Ay’ güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Süper Ay’ görenleri kendine hayran bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 00:14:30 -
Yüksekova’da ‘Süper Ay’ güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Süper Ay’ görenleri kendine hayran bıraktı.


Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ’Süper Ay’, Yüksekova ilçesinde de net bir şekilde görüntülendi. Yüksekova ilçesinde akşam bulutların az olmasıyla beraber ’Süper Ay’ net bir şekilde görülürken, doyumsuz manzara ortaya çıkarttı. Normalden yüzde 14’e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay’ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü ilçe halkı tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

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