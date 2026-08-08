Dünyanın en uzunu rekor kırdı: Boyu 2 metre 71 santimetre!
Dünyanın en uzun saçına sahip olduğu belirtilen kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kadının saçlarının uzunluğunun 2 metre 71 santimetre olduğu biliniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en uzun saçına sahip olduğu belirtilen kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kadının saçlarının uzunluğunun 2 metre 71 santimetre olduğu biliniyor.
Sosyal medyada gündem olan habere göre, dünyanın yaşayan en uzun saçlı kadınının saç uzunluğu 2 metre 71 santim olarak ölçüldü. Genç kadının belinden aşağıya kadar uzanan saçları dikkat çekti. Neredeyse yere kadar ulaşan saçlarının uzunluğu görenleri şaşkına çevirdi.
SAÇLARI BOYUNU İKİYE KATLIYOR Kadının saçlarının 2 metre 71 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilirken, bu ölçü ortalama bir kadının boyunun oldukça üzerinde. Gündem olan kadının saçlarının büyük bölümü yere kadar uzanıyor.
Uzun saçlarıyla dikkat çeken kadının görüntüsü kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar saçlarının nasıl bu kadar uzadığına ilişkin yorumlarda bulundu.
SAÇ BAKIMI MERAK EDİLDİ Uzun saçlarıyla dikkat çeken kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar saçların bu uzunluğa nasıl ulaştığını merak etti. Fotoğraf, özellikle saç bakımına ilişkin yorumların da yapılmasına neden oldu.
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