Maç içinde sık sık kafa topuna çıkıyorlar: Defans oyuncularını bekleyen büyük tehlike!

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Evlice, kafa travmalarına yönelik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Evlice, futbolcular üzerinde İskoçya ve İsveç'te yapılan araştırmaların dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, "Özellikle profesyonel futbolcularda ve daha çok kafa topuna çıkan defans oyuncularında demans riskinin arttığı görüldü. Çalışmalara göre risk yüzde 60 ile yüzde 300 arasında değişiyor. Yani bazı araştırmalarda 3-4 katına kadar çıkabiliyor. Kalecilerde ise bu risk daha düşük. Sonuç olarak kafa travması içerikli sporlardan uzak durmak gerekiyor. Boks, ragbi, buz hokeyi gibi oyunlarda da risk artıyor. Buradan spor zararlıdır sonucu çıkarılmamalı. Spor yapan insanlar daha uzun yaşıyor. Ancak tekrarlayan kafa travmaları demans açısından önemli bir risk oluşturuyor" diye konuştu.