Maç içinde sık sık kafa topuna çıkıyorlar: Defans oyuncularını bekleyen büyük tehlike!
Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Evlice, özellikle profesyonel futbolcularda ve sık sık kafa topuna çıkan defans oyuncularında demans riskinin toplum ortalamasından daha yüksek olduğunu belirtti. İskoçya ve İsveç'teki araştırmalarda risk artışının yüzde 60 ila yüzde 300 arasında olduğuna dikkat çeken Evlice, sporun sağlıklı olduğunu ancak kafa travmalarından korunmanın büyük önem taşıdığını söyledi.