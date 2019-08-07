0553 313 94 23

Yüksekova’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:06
Yüksekova’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyü yol güzergahında icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yol kenarına atılı vaziyette bulunan torba içerisinde yapılan incelemelerde; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 12 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1’er adet kahverengi yelek ve pantolon ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesi) İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz"
    1. Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail'in Batı..
    2. Dolarda düşüş devam ediyor! Son 4 ayın..
    3. İki bakanlık ’Gönüllülük Alanında İş..
    4. Yangında mahsur kalan öğrenci, demir..
    5. Selçuklu bayrama hazır
    6. Malatya POMEM’de mezuniyet heyecanı
    7. Avustralya-NATO arasında ortaklık..
    8. Bitlis POMEM’de mezuniyet töreni
    9. Mamak’ta yaz konserleri sona erdi
    10. Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan..
    11. Kurban yakalama timi bayrama..
    12. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    13. Afgan kralının kızının yeğenini..
    14. Başkan Günel; “Kuşadası turizmine..
    15. Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce..
    16. Yeni Malatyaspor, Partizan maçının..
    17. Göç İdaresinden İstanbul’dan..
    18. Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci..
    19. Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile..
    20. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    21. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    22. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    23. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    24. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    25. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    26. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    27. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    28. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    29. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    30. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"