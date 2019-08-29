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Yüksekova’da Manda Dağıtımı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiftçilere 72 Manda yavru dağıtımı yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:49
Yüksekova’da Manda Dağıtımı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiftçilere 72 Manda yavru dağıtımı yapıldı.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğün bünyesinde, Hakkari Valiliği İl Özel İdare bütçesinden ayrılan toplan 72 yavru Manda yavrusu Yüksekovalı çiftçilere dağıtımı sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit; Bu yıl için Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi kaynakları ile Yüksekovalı 18 çiftçimize 4’er dişi yavru (Malaklı) ilk 2 yıl ödemesiz ve 3 yıl geri ödemeli 72 Manda hak sahiplerine teslim edildi. Yüksekova konumu ile mandacılık için uygun bir yer şu an itibariyle bu proje sayesinde ilçemizdeki manda sayısı 420’ye ulaşmış durumdadır. Katkılarından dolayı Hakkari Valiliği İl Özel İdaresine teşekkür ediyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:49
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