0553 313 94 23

Yüksekova’da bayram öncesi sıkı denetim

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan kasapları denetledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
Yüksekova’da bayram öncesi sıkı denetim

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan kasapları denetledi.


İş yeri ruhsatı, hijyen ve mühürsüz et denetimi yapan ekipler, kasapların kesinlikle mühürlü et satmaları ve belediye kontrolünde kesimlerin yapılması gerektiğini belirttiler. Vatandaşların mühürsüz et almamaları konusunda da uyarıda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Adil Özdil, “İnsan ve çevre sağlığına büyük önem veriyoruz. Hayvansal ürünlerden bulaşan hastalıkların önüne geçilmesi için önceden önlem alınması gerekiyor. Belediyemiz tarafından Yeşildere Mahallesi’nin girişine yapılan mezbaha tesisi halkımızın hizmetinde ve belediye veteriner hekimi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler gözetiminde kesim yapılıyor. Vatandaşlarımızdan; mezbaha harici kesilmiş, orijini belli olmayan, kontrolden geçmemiş ve damgasız etleri almamalarını istiyoruz. Mezbaha dışında kaçak kesim tespit edildiği taktirde ekiplerimizce hemen el koyularak imha edilecek ve kesim yapan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzüm üreticilerine salkım güvesi uyarısı
    1. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    2. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    3. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    4. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    5. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    6. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    7. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    8. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    9. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    10. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    11. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    12. Bakan açıkladı! Yavuz sondaja başladı
    13. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    14. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    15. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    16. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    17. Komşuya gasp girişimine suçüstü
    18. Gaziantep'teki doktora bıçaklı saldırı
    19. Ali Gaffar Okkan POMEM 23. Dönem..
    20. MHP’li Esin Kara sorunları dinliyor
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"