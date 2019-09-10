Yüksekova’da 34 kilo eroin ele geçirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 34 kilogram olan eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 34 kilogram olan eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Eylül 2019 günü Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrasında dere yatağı içerisinde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 34 kilogram olan eroin maddesi ele geçirildi Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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