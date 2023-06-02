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Yerel Yüksekova'da 2 mevsim bir arada
Yerel

Yüksekova'da 2 mevsim bir arada

Yeniakit Publisher
2023-06-02 13:56:00 -
Yüksekova'da 2 mevsim bir arada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haziran ayında yeşile bürünen ovanın etrafındaki karlı dağlarla bütünleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerindeki kar dururken, ovada ise sarı çiçeklerle bezendi. Çetin geçen kış mevsiminden sonra ovadaki kar yerini çiçek ve yeşilliğe bırakırken, hemen yanı başındaki 4 bin rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesinde ise kar duruyor. İki mevsimin güzelliğini bir arada yaşayan vatandaşlar, manzarayı yerinde doyasıya fotoğrafladı.

Yüksekova’yı turistlik için cazibe merkezine dönüştürmek gerektiğini ifade eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ''Yüksekova bu aralar muazzam görüntüler sunuyor. Şu an iki mevsim bir arada diyebiliriz. Yüksekova Ovası’nın her yeri yemyeşil ve sarı çiçeklere bürünürken, hemen yanında bulan dağların üzerinde yerini koruyan karla birleşmesi hayran bırakıyor. Bizde o anı yerinde görüp fotoğrafladık. Herkesin buraları görmelerini istiyorum, çünkü iki mevsim bir arada yaşanıyor'' dedi.

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