Yükseköğretim Kurulu açıkladı: Performansı en yüksek iki üniversite ODTÜ ve İTÜ

Açıklanan rapora göre, 2019 yılında performansı en yüksek ilk 5 üniversite sırasıyla ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi olarak belirlendi. Bu araştırma üniversiteleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ek bütçe tahsisi yapıldı. Program kapsamındaki üniversitelerden İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova üniversiteleri önceki yıla göre sıralamada yükseldi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Bütün verilerin analitik bir tarzda kamuoyu ile paylaşılması üniversitelerimizin akademik çıktılara dayalı rekabet ortamında birbirleriyle yarışmaları sonucunu doğuracaktır” diye konuştu.