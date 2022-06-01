Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda! KTÜ’ye “tam akreditasyon”

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretim kalite güvencesinin, üniversitelerin hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürekli iyileşme anlayışı doğrultusunda, temel fonksiyonlarını paydaşların beklentileri ve amaca uygun şekilde yerine getirdiklerine dair kamuoyuna verdikleri güvence olduğu belirtildi.

Yükseköğretimde kalite güvence sisteminden, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve istikrarlı büyümesine nitelikli bir katkı sağlamasının beklendiği vurgulanan açıklamada, Kurumsal Akreditasyon Programı’nın da (KAP) bu kapsamda önemli bir adım olarak kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, KAP’ın, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, kalite, liderlik ve yönetim alanlarında belirlenen ölçütler ile dış değerlendirmesinin YÖKAK tarafından yapılmasını kapsadığını ifade edildi.