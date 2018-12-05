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Yüksek veri ve hızlı hizmet için atağa kalktı! Türk Telekom’dan limitsiz teklif

13 yılda 33 milyar liralık yatırım yapan Türk Telekom, 2019’a hizmet atağı ile giriyor. Türk Telekom, 1 Ocak’tan itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerini güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerini limitsiz paketlere geçirecek.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:31
Yüksek veri ve hızlı hizmet için atağa kalktı! Türk Telekom’dan limitsiz teklif

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türk Telekom’un 1 Ocak 2019’da Türkiye’nin dört bir yanını sınırsız internete geçireceğini, limitsiz internet uygulamasından müşterilerin avantajlı çıkacağını belirtti.

Türk Telekom’un Adil Kullanım Noktası (AKN) adı altında düzenlediği basın toplantısında konuşan Dursun, internette sınırları kaldıran uygulama çerçevesinde hem mevcut hem de yeni müşterilere avantajlı fırsatlar sunacaklarını söyledi.

Çok cazip kampanyalar

Dursun, Türk Telekom’un 1 Ocak 2019’da Türkiye’nin dört bir yanını sınırsız internete geçireceğini belirterek, “Yeni müşterilerimize ise çok cazip kampanyalar ve farklı hız seçenekleri sunarak limitsiz internet deneyimi yaşatacağız. Hem kullanımı hem internet penetrasyonunu artıracağız” diye konuştu.

1 Ocak’tan itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerini güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerini limitsiz paketlere geçireceklerini belirten Dursun, “Yeni müşterilerimize, ayda sadece 59,90 liradan başlayan giriş fiyatlarıyla limitsiz paket seçenekleri sunacağız. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcut müşterilerimizi de ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız” dedi.

Dört bir yana hizmet

Limitsiz internet uygulamasından müşterilerin avantajlı çıkacağının altını çizen Dursun, şunları kaydetti: “Ocak ayında başlayacak yeni uygulama ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verdiğimiz milyonlarca sabit internet abonemizin internet deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu avantajlar sayesinde müşterilerimizin internet deneyimini büyük ölçüde iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız.

“33.2 milyar TL yatırım yaptık”

Hakan Dursun, Türk Telekom’un 178 yıldır Türkiye’nin hizmetinde olduğunu, 33 binden fazla çalışanıyla entegre bir operatör olarak toplam 44,7 milyon müşteriye sahip büyük bir aile olduğunu belirtti. Türk Telekom’un yılın ilk 9 ayında 15 milyar liranın üzerinde gelir sağlayarak son 10 yılın en yüksek gelir artış oranını elde ettiğini kaydeden Dursun, 2005’ten bu yana ülke hazinesine sağladığı 85,8 milyar lira katkı ile Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu ifade etti. İnternetin yaygınlaşmasının Türk Telekom’un en büyük önceliklerinden olduğunu, bu amaçla 2005’teki özelleştirmeden bu yana 33,2 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydeden Dursun, teknoloji ve altyapı yatırımlarına son hız devam ettiklerini söyledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:31
  1. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun
  2. Türk Telekom
  3. Adil Kullanım Noktası (AKN)
  4. Evde İnternet
  5. İşte İnternet
  6. Limitsiz internet

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