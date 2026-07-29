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Çanakkale’de orman yangını: Yaşlı Bakım Evi tahliye edildi

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IHA Giriş Tarihi:

Çanakkale’de orman yangını: Yaşlı Bakım Evi tahliye edildi

Çanakkale’de çıkan orman yangını nedeniyle tedbir amacıyla özel bir yaşlı bakım merkezinde kalanlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

#1
Foto - Çanakkale’de orman yangını: Yaşlı Bakım Evi tahliye edildi

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

#2
Foto - Çanakkale’de orman yangını: Yaşlı Bakım Evi tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

#3
Foto - Çanakkale’de orman yangını: Yaşlı Bakım Evi tahliye edildi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Çanakkale’de orman yangını: Yaşlı Bakım Evi tahliye edildi

Yangına müdahale devam ederken Sarıcaeli köyünde bulunan bir özel yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

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