80 dönüm ekili arazi küle döndü! Yoğun duman zincirleme kazaya sebep oldu!

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütürken, Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi esnafı da bahçe sulama hortumlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşların müdahalesi sayesinde alevlerin iş yerlerine sıçraması önlendi. Yangının Zara Sanayi Sitesi, Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi, un fabrikası ile traktör ve tarım aletleri galerilerinin bulunduğu bölgeye yaklaşması ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.