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Sağlık Hafızanın sırrı bağırsakta: Kötü beslenme anıları tehdit ediyor
Sağlık

Hafızanın sırrı bağırsakta: Kötü beslenme anıları tehdit ediyor

Yeniakit Publisher
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Hafızanın sırrı bağırsakta: Kötü beslenme anıları tehdit ediyor

Yeni bir araştırma, bağırsak-beyin iletişiminin hafıza oluşumunda önemli rol oynadığını, uzun süre sağlıksız beslenmenin ise bu süreci olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

ABD'deki USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences araştırmacıları tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, bağırsak ile beyin arasındaki iletişimin hafıza üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmacılar, sindirim sistemi ile beyin arasında iletişim sağlayan vagus sinirinin, yalnızca açlık ve tokluk hissinde değil, anıların oluşmasında da rol oynayabileceğini tespit etti.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, besleyici değeri yüksek yiyeceklerin tüketilmesinin, beynin öğrenme ve hafızadan sorumlu bölgesi olan hipokampusta hafıza oluşumunu destekleyen sinyalleri artırdığı görüldü. Ancak bağırsak ile beyin arasındaki iletişim kesildiğinde bu etkinin ortadan kalktığı ve hayvanların yiyeceklerin bulunduğu yerleri hatırlamakta zorlandığı belirlendi.

Araştırma, beynin yalnızca yiyeceğin tadına değil, besin değerine de tepki verdiğini ortaya koydu.

Şeker ve yağ içeren besinler hafızayla ilişkili beyin yollarını harekete geçirirken, sadece tatlı tada sahip ancak kalori içermeyen gıdalar aynı etkiyi oluşturmadı.

Araştırmada ayrıca uzun süre şeker ve yağ açısından zengin beslenmenin, bağırsak ile beyin arasındaki iletişimi zamanla zayıflattığı görüldü.

Sağlıksız beslenen hayvanların, daha sonra normal beslenmeye dönseler bile hafızayla ilgili testlerde daha düşük performans gösterdiği belirlendi.

• Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Scott Kanoski, "Hipokampustaki asetilkolin sinyalinin bozulması, Alzheimer hastalığında görülen en erken biyolojik değişikliklerden biridir. Bulgularımız, vagus sinirini hedef alan yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, aynı mekanizmanın insanlarda da geçerli olup olmadığının anlaşılması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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