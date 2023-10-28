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Kadın - Aile Yüksek tansiyon ve kolesterole iyi geldiği söyleniyor: Her yıl 17 milyon insan bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor
Kadın - Aile

Yüksek tansiyon ve kolesterole iyi geldiği söyleniyor: Her yıl 17 milyon insan bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-28 16:06:00 - 2023-10-28 16:20:07
Yüksek tansiyon ve kolesterole iyi geldiği söyleniyor: Her yıl 17 milyon insan bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor

Kan şekeriniz yüksek ve kolesterol seviyeniz sizi olumsuz etkilemeye mi başladı? Sizler için, göçebe toplulukların yaşlıları için kullandıkları doğal tedavilerden bir karışım tarifi hazırladık. Mutlaka deneyin... İşte yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin yolu!

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanmanın genetik faktörler dışında en büyük etkeni yediğimiz besinlerdir. Sağlıklı besinler tüketmelisiniz. Tanisyon vakalarında erken müdahalenin çok önemli olduğu dile getiren uzmanlar uyarıyor. Her yıl dünyada yaklaşık 7.5 milyon insan yüksek tansiyon şikayetine bağlı problemler nedeniyle hayatını kaybediyor. 

Bu tarif sayesinde artık yüksek tansiyon, kolesterol ve diyabet şikayetleriniz ortadan kalkacak.

Hazırlanışı:

1 adet rendelenmiş zencefil
1 adet rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı organik bal
1 çay kaşığı elma sirkesi

Tüm malzemeleri karıştırarak buzdolabında 5 gün beklemeye bırakın. 5. günün sonunda sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerinden önce bir kaşık tüketmeye başlayın. Günde 3 ten fazla almamaya özen gösterin!
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