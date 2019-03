Yüksek şeker koması nedir? Şeker koması belirtileri nedir?

Şeker koması nasıl anlaşılır? Kan şekeri seviyesinin aşırı yükselmesi veya kan şekeri seviyesinin aşırı düşmesi genellikle ani bir şeker koması başlangıcı ya da şeker komasına girmeden önce fark edilen olağan belirtilerdir. Yüksek şeker koması belirtileri nedir?

Şeker koması nedir?

Şeker hastalarının korkulu rüyası "şeker koması" şekerin yükselmesi veya düşmesiyle meydana gelen bir durumdur. Koma, şuur kaybı demek olduğundan şeker komasında kişinin bilinci yerinde olmaz ve etrafındaki olay ve kişileri algılayamaz.

Şeker hastalığı olan kişinin her an her yerde başına bu durum gelebileceğinden tedbirli olmaları gerekir. Kendisi komaya girdiğini anlayamayan hastaya ailesi veya uzmanlar tarafından müdahale edilebilir. Kişinin yalnız başına dışarıda olduğu bir anda bu sorunla karşılaşma ihtimalinden dolayı muhakkak yanında sürekli taşıdığı "Bu kişi şeker hastalığına sahiptir" yazılı bir kart olmalıdır.

Yüksek şeker koması belirtileri nedir?

Şeker yükselmesi belirtileri çok fazla susama, kalp çarpıntısı, karın ağrıları, çok susamasının hızlı bir şekilde artması, idrar artışı ve sık tuvalete gitme ihtiyacı, baş ağrısı, halsizlik, hastanın kendisini kötü hissetmesi, bulanık görme, konsantrasyon bozukluğu, gece idrara kalkmanın artması, sinirlilik hali ve huzursuzluk gibi semptomlar şeker yükselmesi belirtileri olabilir.

Şekerin düşmesi belirtileri çarpıntı hissi, terleme, huzursuzluk hissi, karın ağrıları, bulantı, kusma, şeker yeme isteği, fenalık hissi, hastanın durumu şeker veya şekerli bir şey yediğinde düzelir ise şekerinin düştüğü anlamına gelir. Hastanın terlemesi gittikçe artar ve bir şeyler yeme ihtiyacı duyar. Sinirlilik hali ve ellerde titreme olur.

Kişinin şeker komasına girdiğinin anlaşılması, normal şartlarda kan şekeri seviyesinin 125 mg/dl'nin altında olması gerekir iken, şeker seviyesi 125 mg/dl'nin üzerine çıktığı zaman şeker hastalığı var demektir. Bu şeker yüksekliği 600-700 civarına çıkabilir.

Bu yüksekliğin hangi safhasında şeker koması gelişebileceği hastaya ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Fakat şeker koması genellikle hastanın şeker seviyesinin 400 mg/dl'nin üzerine çıkması durumunda görülür. Şeker koması belirtilerinde, hastada şuur kaybı, solunumda hızlanma, unutkanlık, çevresinde ne olup bittiğini anlayamama ve şeker komasına yol açacak diğer hastalıklar ile birlikte daha sık şeker koması meydana gelebilir.

Şeker koması nasıl geçer?

Şeker komasına karşı uygulanacak olan acil tedavi yöntemi, kan şekeri seviyenin çok yüksek veya çok düşük olmasına bağlı olarak değişmektedir.

Kan şekeri seviyesinin çok yüksek olması durumunda uygulanabilecek tedavi yöntemleri şunlardır:

Sıvı takviyesi içim serumla tedavi

Hücrelerin doğru şekilde çalışmasına yardımcı olmak için potasyum, sodyum veya fosfat takviyeleri

Dokuların kandaki glikozu emmesine yardımcı olmak için insülin

Altta yatan herhangi bir enfeksiyon için tedavi

Eğer kan şekeri seviyesi çok düşükse, kan şekeri düzeyinin hızla yükselmesine neden olacak bir glukagon enjeksiyonu yapılabilmektedir. Kandaki şeker seviyelerini yükseltmek için damardan dekstroz da verilebilmektedir.

Kan şekeri normal seviyeye ulaştığında ise kişi şeker komasından çıkmakta ve bilinç genellikle geri gelmektedir.