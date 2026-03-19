Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!

Suriye’de yıllarca sivillerin kabusu olan kimyasal silah programının izlerini tamamen silmek için uluslararası toplum düğmeye bastı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) ile eş güdümlü olarak kurulan görev gücü, New York’ta düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. Türkiye’yi törende BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil etti.

GEÇMİŞİN KİRLİ MİRASI YERİNDE İMHA EDİLECEK

Devrik Esad rejiminin gizli yürüttüğü kimyasal programın kayıtlarının bilinmemesi ve mevcut kapasite eksikliği nedeniyle kurulan bu mekanizma, kalıntıların bulunması ve güvenli şekilde yok edilmesini hedefliyor. Türkiye, görev gücü kapsamında Suriyeli ekiplere teknik destek, lojistik ve eğitim sağlayacak. Özellikle patlamamış savaş kalıntılarının imhası ve insani mayın temizleme faaliyetlerinde Türkiye’nin tecrübesinden faydalanılacak.

ANKARA SÜRECİN MERKEZİNDE

Türkiye, sürece sadece sahada değil, stratejik planlama aşamasında da öncülük ediyor. 16-17 Şubat tarihlerinde Ankara’da düzenlenen çalıştayda, Suriye’nin kimyasal arındırma operasyonları için gerekli destek paketleri yapılandırıldı. Görev gücü bünyesinde Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra; Katar, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkeler de somut katkılar sunacak. Bu iş birliğiyle bölgenin sağlık altyapısının kimyasal risklere karşı güçlendirilmesi ve kalıntıların yerinde imhası öncelikli hedef olarak belirlendi.