  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Suriye'de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!
Suriye'de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye, devrik Esad rejiminden miras kalan kimyasal silah kalıntılarının imhası için kurulan uluslararası görev gücüne resmen katıldı. Suriye hükümetinin davetiyle "Özgürlüğün Nefesi Görev Gücü"nde yer alan Türkiye; ABD, İngiltere, Fransa ve Katar gibi ülkelerle birlikte Suriye topraklarını kimyasal risklerden arındıracak.

Suriye’de yıllarca sivillerin kabusu olan kimyasal silah programının izlerini tamamen silmek için uluslararası toplum düğmeye bastı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) ile eş güdümlü olarak kurulan görev gücü, New York’ta düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. Türkiye’yi törende BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil etti.

GEÇMİŞİN KİRLİ MİRASI YERİNDE İMHA EDİLECEK

Devrik Esad rejiminin gizli yürüttüğü kimyasal programın kayıtlarının bilinmemesi ve mevcut kapasite eksikliği nedeniyle kurulan bu mekanizma, kalıntıların bulunması ve güvenli şekilde yok edilmesini hedefliyor. Türkiye, görev gücü kapsamında Suriyeli ekiplere teknik destek, lojistik ve eğitim sağlayacak. Özellikle patlamamış savaş kalıntılarının imhası ve insani mayın temizleme faaliyetlerinde Türkiye’nin tecrübesinden faydalanılacak.

ANKARA SÜRECİN MERKEZİNDE

Türkiye, sürece sadece sahada değil, stratejik planlama aşamasında da öncülük ediyor. 16-17 Şubat tarihlerinde Ankara’da düzenlenen çalıştayda, Suriye’nin kimyasal arındırma operasyonları için gerekli destek paketleri yapılandırıldı. Görev gücü bünyesinde Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra; Katar, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkeler de somut katkılar sunacak. Bu iş birliğiyle bölgenin sağlık altyapısının kimyasal risklere karşı güçlendirilmesi ve kalıntıların yerinde imhası öncelikli hedef olarak belirlendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23