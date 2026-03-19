Savaş baronlarının "İran" yalanı patladı: İstifa eden direktörden şok itiraflar!

Görevinden ayrılırken bir mektup yayımlayan Joe Kent, Washington’daki savaş lobisinin "İran tehdidi" iddialarının altının boş olduğunu savundu. İran’ın ABD için yakın bir tehlike oluşturmadığını belirten Kent, ülkenin yapay gerekçelerle kanlı bir savaşa çekilmek istendiğini vurgulayarak bu kirli oyuna ortak olmayacağını ilan etti.

Charlie Kirk suikastında "Derin" örtbas iddiası

Joe Kent’in açıklamalarındaki en çarpıcı nokta ise, İran’la savaşa karşı çıkan muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün katledilmesine dair oldu. Resmi makamların "tek kişilik eylem" diyerek dosyayı kapatmaya çalıştığını belirten Kent, suikastın arkasındaki dış bağlantıların ve şüpheli dijital izlerin sümen altı edildiğini öne sürdü.

FBI ve Adalet Bakanlığı soruşturmayı engelledi mi?

NCTC bünyesinde ulaştıkları kritik bulguların FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından engellendiğini iddia eden Kent, "Dava çözüldü" denilerek gerçek faillerin üzerine gidilmediğini söyledi. Federal kurumların, NCTC’yi dosyadan uzaklaştırmak için alışılmadık bir baskı kurduğunu ifade eden eski direktör, Washington bürokrasisinin yanıtlanmamış soruların üzerini bilinçli bir şekilde kapattığını dile getirdi.

Washington’da kriz büyüyor

Kent’in bu çıkışı, ABD istihbarat birimleri arasındaki derin kavgayı da gözler önüne serdi. "Yanıtlanmamış soruların üzerinin kapatılması" olarak tanımlanan bu süreç, ABD’nin kendi içindeki "yankı odası"nın ve derin mekanizmalarının deşifre olması olarak yorumlanıyor.

