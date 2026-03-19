Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!

Fonlu medyanın amiral gemisi Halk TV’de, Ebru Baki’nin sunduğu programda ekrana yansıyan "Webtapu" görüntüleri, Özel’in iddialarının ne denli temelsiz olduğunu gözler önüne sererken, stüdyoda adeta buz kesti.

Canlı Yayında Soğuk Duş: 4 Taşınmaz Gerçeği!

Özgür Özel tarafından servis edilen yalanlara sarılarak yayın yapan Ebru Baki, ekrana yansıyan resmi tapu kayıtlarında Akın Gürlek’e ait olduğu iddia edilen taşınmazların aslı astarı olmadığı ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı. Webtapu sistemindeki gerçek verilerin Özgür Özel'in iddialarıyla taban tabana zıt olduğunu gören Baki'nin yüz ifadesi, kandırılmış olmanın verdiği mahcubiyetle ekrana yansıdı. "Eski Türkiye"nin manşet tetikçiliğine soyunanlar, teknoloji ve şeffaflık karşısında bir kez daha küçük düştü.