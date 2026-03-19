Güzel haber geldi: Usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi
Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu.
Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı. 2 gündür tedavisi süren Gencebay'ın tedavisi tamamlandı.
Usta sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitti.
