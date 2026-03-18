Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberiyle Ramazan Bayramı ertelendi

Bu sene takvimlerde nadir görülen bir tevafuk yaşanıyor. Suudi Arabistan, Ramazan ayına Türkiye’den bir gün önce başladığı için ayı 30 güne tamamlamış olacak. Türkiye ise Ramazan’ı 29 gün olarak ihya ettiği için, iki ülke de aynı anda bayram namazına duracak. 20 Mart Cuma sabahı, İstanbul’dan Mekke’ye kadar tüm İslam coğrafyası aynı manevi iklimde buluşacak.