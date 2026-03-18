Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberiyle Ramazan Bayramı ertelendi
Suudi Arabistan yetkilileri, Şevval hilalinin görülmediğini resmen ilan etti. Bu kararla birlikte Suudi Arabistan’da bugün son teravih namazı eda edilecek ve yarın (19 Mart Perşembe) Ramazan ayının 30. günü, yani "bayram arifesi" olacak. 20 Mart Cuma günü ise tüm İslam aleminde büyük bir sevinçle Ramazan Bayramı’nın 1. günü idrak edilecek.
Bu sene takvimlerde nadir görülen bir tevafuk yaşanıyor. Suudi Arabistan, Ramazan ayına Türkiye’den bir gün önce başladığı için ayı 30 güne tamamlamış olacak. Türkiye ise Ramazan’ı 29 gün olarak ihya ettiği için, iki ülke de aynı anda bayram namazına duracak. 20 Mart Cuma sabahı, İstanbul’dan Mekke’ye kadar tüm İslam coğrafyası aynı manevi iklimde buluşacak.