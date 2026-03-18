  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oruç Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberiyle Ramazan Bayramı ertelendi
Oruç

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberiyle Ramazan Bayramı ertelendi

Suudi Arabistan yetkilileri, Şevval hilalinin görülmediğini resmen ilan etti. Bu kararla birlikte Suudi Arabistan’da bugün son teravih namazı eda edilecek ve yarın (19 Mart Perşembe) Ramazan ayının 30. günü, yani "bayram arifesi" olacak. 20 Mart Cuma günü ise tüm İslam aleminde büyük bir sevinçle Ramazan Bayramı’nın 1. günü idrak edilecek.

Bu sene takvimlerde nadir görülen bir tevafuk yaşanıyor. Suudi Arabistan, Ramazan ayına Türkiye’den bir gün önce başladığı için ayı 30 güne tamamlamış olacak. Türkiye ise Ramazan’ı 29 gün olarak ihya ettiği için, iki ülke de aynı anda bayram namazına duracak. 20 Mart Cuma sabahı, İstanbul’dan Mekke’ye kadar tüm İslam coğrafyası aynı manevi iklimde buluşacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23